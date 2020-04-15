Жена Тома Хэнкса рассказала о сильных побочных действиях препарата, которым им лечили COVID-19

Уилсон поделилась, что вряд ли они с Томом заразили друг друга, скорее всего, они подхватили COVID-19 одновременно.

Жена голливудского актера Тома Хэнкса Рита Уилсон подробно рассказала, как они с мужем лечились от нового коронавируса.

По словам Риты, ей пытались сбить высокую температуру препаратом от малярии хлорохином, который также помогает при некоторых воспалениях. Женщина также заметила, что после приема лекарств у нее произошли побочные эффекты. Об этом она рассказала в утреннем интервью с CBS.

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"Не знаю, что люди говорили об этом препарате, но могу лишь сказать вам, что не знаю, помогли ли лекарства, или лихорадка со временем прошла сама. У меня поднялась температура, но хлорохин вызвал очень сильные побочные эффекты. Меня тошнило, было головокружение. Я не могла ходить, чувствовала слабость в мышцах. Думаю, что люди должны быть очень внимательны к этому препарату. Мы не знаем, поможет ли он в этом случае", - заметила Рита Уилсон.

Среди симптомов, которые появились у Риты, она назвала сильный озноб, боль в теле и потерю чувства вкуса и запаха. Также Уилсон поделилась, что вряд ли они с Томом заразили друг друга, скорее всего, они подхватили COVID-19 одновременно.

"Мы не знаем, когда это могло быть или где. Могу лишь сказать, что люди, с которыми мы находились в близком контакте - наша семья, наша рабочая группа, не получили положительный результат теста", - сказала Уилсон.

Как сообщал ранее УНИАН, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон объявили о заражении COVID-19 месяц назад. Подхватили супруги коронавирус в Австралии, куда они приехали работать над фильмом про Элвиса Пресли. Уже через неделю после госпитализации их выписали из больницы.

Пара вернулась в свой дом в Австралии после пребывания в изоляции в больнице Квинсленда.