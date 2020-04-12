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Светлана Лобода показала фото в купальнике после родов

23:32, 12 апреля 2020
Звезды
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Лобода - любитель трендовых нарядов / instagram.com/lobodaofficial

Сексуальная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками архивными снимками, сделанными через два месяца после родов.

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Артистка уточнила, что кадры были сделаны в 2018 году. Речь идет о периоде после рождения дочери Тильды.

"Нахлынули воспоминания...  2018.  Через 2 месяца после родов", - подписала фотографии Светлана, на которых она позирует в леопардовом сдельном купальнике с открытой спиной и куртке-косухе.

Стоит отметить, что Лобода выглядит шикарно: ее фигура - идеальна. "Суперзвезда" щеголяет стройными ножками, подтянутым животом, сочной грудью и ягодицами.

Лобода выглядит превосходно / instagram.com/lobodaofficial
Лобода выглядит превосходно / instagram.com/lobodaofficial
Лобода выглядит превосходно / instagram.com/lobodaofficial

Ранее Светлана Лобода показала фото с празднования дня рождения своей 9-летней дочери Евы.

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Теги: #фото#Светлана Лобода