Светлана Лобода показала фото в купальнике после родов
Сексуальная украинская певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками архивными снимками, сделанными через два месяца после родов.
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Артистка уточнила, что кадры были сделаны в 2018 году. Речь идет о периоде после рождения дочери Тильды.
"Нахлынули воспоминания... 2018. Через 2 месяца после родов", - подписала фотографии Светлана, на которых она позирует в леопардовом сдельном купальнике с открытой спиной и куртке-косухе.
Стоит отметить, что Лобода выглядит шикарно: ее фигура - идеальна. "Суперзвезда" щеголяет стройными ножками, подтянутым животом, сочной грудью и ягодицами.
Ранее Светлана Лобода показала фото с празднования дня рождения своей 9-летней дочери Евы.