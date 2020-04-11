Лобода блеснула идеальной фигурой на вечеринке (фото)
18:31, 11 апреля 2020Звезды
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Артистка продолжает делиться снимками со старшей дочерью.
Лобода - обладательница роскошной фигуры / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала фото с празднования дня рождения своей 9-летней дочери Евы.
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Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. На них она позирует рядом с дочерью в белой футболке с завязками на животе и спортивных штанах. В кадрах у Лободы оголен живот так, что можно разглядеть ее пресс.
"Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже. Вечеринка была в стиле", - написала Светлана.
Лобода - обладательница роскошной фигуры / instagram.com/lobodaofficial
Лобода - обладательница роскошной фигуры / instagram.com/lobodaofficial
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