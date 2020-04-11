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Лобода блеснула идеальной фигурой на вечеринке (фото)

18:31, 11 апреля 2020
Звезды
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Лобода - обладательница роскошной фигуры / instagram.com/lobodaofficial

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Снимками артистка поделилась на своей странице в Instagram. На них она позирует рядом с дочерью в белой футболке с завязками на животе и спортивных штанах. В кадрах у Лободы оголен живот так, что можно разглядеть ее пресс.

"Евка обожает Гарри Поттера. Теперь и мама тоже. Вечеринка была в стиле", - написала Светлана.

Лобода - обладательница роскошной фигуры / instagram.com/lobodaofficial
Лобода - обладательница роскошной фигуры / instagram.com/lobodaofficial

Ранее известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и Решка" украинская ведущая Леся Никитюк похвасталась карантинным "луком".

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода