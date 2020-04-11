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Злата Огневич показала фигуру в купальнике (фото)

20:03, 11 апреля 2020
Звезды
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Огневич показала фигуру в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

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Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадрах она позирует на берегу океана в красно-белом полосатом купальнике, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру звезды. 

"Кажется, будто это было в прошлой жизни... Благодарю Вселенную за каждое приятное мгновение, ощущение счастья, которое разливалось солнцем по венам", – написала Огневич под фотографиями.

Огневич показала фигуру в купальнике / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее популярная американская супермодель Белла Хадид позировала на камеру обнаженной.

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