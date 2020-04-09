Лобода в полупрозрачном белье показала фото в постели

Светлана позирует в полупрозрачной белой комбинации. Ее дочь также лежит в белоснежном топике и целует маму.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поздравила свою дочь Еву с 9-летием.

Для этого она опубликовала в Instagram фото, на котором они с Евой лежат вместе в кровати.

Читайте также60-летний Игорь Николаев сильно растолстел и изменился до неузнаваемости (фото)

При том Светлана позирует в полупрозрачной белой комбинации. Ее дочь также лежит в белоснежном топике и целует маму.

"Моя любовь, мое счастье, моя жизнь, тебе сегодня 9. Будь здорова, моя девочка, пусть Бог тебя оберегает", - написала Лобода в подписи.

К поздравлениям в комментариях присоеденились Ани Лорак и Игорь Крутой.