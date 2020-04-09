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Лобода в полупрозрачном белье показала фото в постели

16:25, 09 апреля 2020
Звезды
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Украинская певица Светлана Лобода поздравила свою дочь Еву с 9-летием / Instagram Светлана Лобода

Для этого она опубликовала в Instagram фото, на котором они с Евой лежат вместе в кровати.

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При том Светлана позирует в полупрозрачной белой комбинации. Ее дочь также лежит в белоснежном топике и целует маму.

"Моя любовь, мое счастье, моя жизнь, тебе сегодня 9. Будь здорова, моя девочка, пусть Бог тебя оберегает", - написала Лобода в подписи. 

К поздравлениям в комментариях присоеденились Ани Лорак и Игорь Крутой. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода