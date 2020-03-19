В джакузи с сигарой: Арнольд Шварценеггер самоизолировался и призвал остальных (видео)

Актер предупредил, что выходить из дома сейчас опасно.

Американский актер Арнольд Шварценеггер, который не первый день пребывает на самоизоляции, призвал остальных последовать его примеру.

Читайте такжеОслица Лулу и пони Виски: Шварценеггер показал своих домашних питомцев (фото, видео)Соответствующее видеообращение актер опубликовал в своем Instagram.

«Оставайтесь дома!» – призвал он в подписи к видео.

На видео Шварцнеггер курит сигару в джакузи у себя во дворе.

По его словам, он видит, что далеко не все приняли решение самоизолироваться и продолжают развлекаться в ресторанах, ходить на пляжи. Актер уверен, что «это плохая идея», ведь так можно заразиться.

Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер показал своему песику, как мыть руки.