В джакузи с сигарой: Арнольд Шварценеггер самоизолировался и призвал остальных (видео)
15:55, 19 марта 2020Звезды
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Актер предупредил, что выходить из дома сейчас опасно.
Шварценеггер из джакузи призвал всех "оставаться дома" / скриншот
Американский актер Арнольд Шварценеггер, который не первый день пребывает на самоизоляции, призвал остальных последовать его примеру.
Читайте такжеОслица Лулу и пони Виски: Шварценеггер показал своих домашних питомцев (фото, видео)Соответствующее видеообращение актер опубликовал в своем Instagram.
«Оставайтесь дома!» – призвал он в подписи к видео.
На видео Шварцнеггер курит сигару в джакузи у себя во дворе.
По его словам, он видит, что далеко не все приняли решение самоизолироваться и продолжают развлекаться в ресторанах, ходить на пляжи. Актер уверен, что «это плохая идея», ведь так можно заразиться.
Ранее УНИАН писал, как Шварценеггер показал своему песику, как мыть руки.
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