Седокова показала интимное фото в постели с бойфрендом

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой лежат в постели вместе.

Анна Седокова показала откровенное фото со своим бойфрендом спортсменом Янисом Тиммой.

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Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором они с Тиммой лежат в постели вдвоем. На лице у певицы косметическая маска. При этом Тимма обнажен до пояса, а на Анне надета серая майка.

Отметим, что 27-летний Янис и 36-летняя певица начали встречаться, когда Тимма еще был женат.

Снимок Седоковой набрал 80 тысяч лайков.