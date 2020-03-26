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Обнаженная в постели с мужем: Эмили Ратаковски поделилась интимным фото

12:56, 26 марта 2020
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Эмили Ратаковски показала мужа в постели / instagram.com/emrata

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала интимную фотографию с мужем – продюсером, бизнесменом и актером Себастьяном Беар-Макклардом.

Снимок она выложила в stories в Instagram.

Обнаженная Ратаковски с мужем / скриншот

28-летняя знаменитость сделала селфи в постели под одеялом с 31-летним мужем. На фото обнимающаяся пара запечатлена без одежды.

Ранее УНИАН сообщал, как Эмили Ратаковски показала, чем занимается на карантине.

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Теги: #Эмили Ратаковски