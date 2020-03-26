Галкин эмоционально поставил на место обидчика Пугачевой
10:50, 26 марта 2020Звезды
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Шоцмен прокомментировал заявление скандального продюсера Андрея Разина о том, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – нефтяная скважина.
Галкин высказался о заработках Пугачевой / фото instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин прокомментировал заявление скандального продюсера Андрея Разина о том, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – нефтяная скважина.
Так, высказаться о заработках Примадонны телеведущий решил в своих Instagram-stories.
Читайте такжеМать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирусВ частности, на странице в соцсети Галкин опубликовал скриншот заявления Разина, который сопроводил подписью.
"Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где деньги наши", – написал телеведущий.
Отметим, что ранее Андрей Разин заявил, что у многих звезд российского шоу-бизнеса есть собственные скважины, в том числе и у Аллы Пугачевой.
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