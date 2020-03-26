Галкин эмоционально поставил на место обидчика Пугачевой

Шоцмен прокомментировал заявление скандального продюсера Андрея Разина о том, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – нефтяная скважина.

Максим Галкин прокомментировал заявление скандального продюсера Андрея Разина о том, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – нефтяная скважина.

Так, высказаться о заработках Примадонны телеведущий решил в своих Instagram-stories.

Читайте такжеМать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирусВ частности, на странице в соцсети Галкин опубликовал скриншот заявления Разина, который сопроводил подписью.

"Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где деньги наши", – написал телеведущий.

Отметим, что ранее Андрей Разин заявил, что у многих звезд российского шоу-бизнеса есть собственные скважины, в том числе и у Аллы Пугачевой.