Тилль Линдеманн показал новый снимок из Чернобыля

Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения, куда отправился на экскурсию на следующий день после концерта своего сольного проекта Lindemann в Киеве.

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Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".

Как предположили в комментариях, Линдеманн мог сфотографироваться в заброшенном производственном здании или в помещении бывшего местного управления одного из сел на территории зоны отчуждения.