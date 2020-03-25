Тилль Линдеманн показал новый снимок из Чернобыля
15:48, 25 марта 2020Звезды
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Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".
Линдеманн поделился новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения / Instagram Тилль Линдеманн
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения, куда отправился на экскурсию на следующий день после концерта своего сольного проекта Lindemann в Киеве.
Instagram Тилль Линдеманн
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Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".
Как предположили в комментариях, Линдеманн мог сфотографироваться в заброшенном производственном здании или в помещении бывшего местного управления одного из сел на территории зоны отчуждения.
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