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Тилль Линдеманн показал новый снимок из Чернобыля

15:48, 25 марта 2020
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Линдеманн поделился новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения / Instagram Тилль Линдеманн

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поделился новыми кадрами из Чернобыльской зоны отчуждения, куда отправился на экскурсию на следующий день после концерта своего сольного проекта Lindemann в Киеве.

Instagram Тилль Линдеманн

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Линдеманн сфотографировался в заброшенном здании с вывеской "Агітпункт".

 Как предположили в комментариях, Линдеманн мог сфотографироваться в заброшенном производственном здании или в помещении бывшего местного управления одного из сел на территории зоны отчуждения.

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Теги: #Чернобыль#Тилль Линдеманн