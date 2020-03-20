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MARUV в сексуальном наряде показала фигуру (фото)

11:48, 20 марта 2020
Звезды
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MARUV / фото УНИАН

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) привыкла провоцировать и эпатировать публику песнями, клипами, сценическими номерами и, конечно же, неординарными и смелыми фотосетами.

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Новые соблазнительные снимки она показала в своем Instagram. Звезда стала гостьей теле-шоу. 

Анна появилась в смелом наряде, открывающем ее ноги, а прозрачная блузка демонстрировала нижнее белье девушки. На нескольких снимках видно, что Анна немного располнела: в прозрачной блузке видны ее бока. 

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Теги: #певица#MARUV