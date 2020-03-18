Цветочная дива: беременная Джамала устроила фотосессию без мейкапа (фото)
Известная украинская певица Джамала порадовала поклонников новыми фото без мейкапа.
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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала", - рассказала Джамала.
Поклонники засыпали артистку комплиментами: "Такая нежная и милая", "Богиня тюльпанов", "Супер! Спасибо за позитив", "Цветочная дива".
На снимках Джамала позирует совершенно без мейкапа, с распущенными волосами. Отметим, что знаменитость сфотографировалась с тюльпанами, названными в ее честь.
Пока ты спал 😂 Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала #безфильтров ⠀ Мою историю, связанную с тюльпанами, писала в посте 6 марта (можете прочитать, если пропустили) 🌷 ⠀ А сегодня в рубрике #покаспитвашмалыш, а вы сидите на карантине (что правильно!), такие фильмы: ⠀ 🎬 Офицер и шпион 🎬 Дело Ричарда Джуэлла 🎬 Форд против Феррари ⠀ Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места! ⠀ #разомвдома
Как сообщал УНИАН, несколько лет назад один из сортов тюльпана назвали в честь певицы - "Джамала".