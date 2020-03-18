Цветочная дива: беременная Джамала устроила фотосессию без мейкапа (фото)

Певица опубликовала серию снимков с тюльпанами Jamala.

Известная украинская певица Джамала порадовала поклонников новыми фото без мейкапа.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Пока Эмирка спал, я срезала тюльпаны Jamala и сама себя нафоткала", - рассказала Джамала.

Поклонники засыпали артистку комплиментами: "Такая нежная и милая", "Богиня тюльпанов", "Супер! Спасибо за позитив", "Цветочная дива".

На снимках Джамала позирует совершенно без мейкапа, с распущенными волосами. Отметим, что знаменитость сфотографировалась с тюльпанами, названными в ее честь.

Как сообщал УНИАН, несколько лет назад один из сортов тюльпана назвали в честь певицы - "Джамала".