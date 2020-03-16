Глава компании Universal Music заразился коронавирусом
16:50, 16 марта 2020Звезды
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Здание компании в городе Санта-Моника закрылось после того, как вирус обнаружили у одного из сотрудников.
Глава Universal Music Лучиан Грейндж находится под наблюдением врачей / Фото: Courtesy of Umg
Глава крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Лучиан Грейндж заразился коронавирусной инфекцией.
В настоящее время 60-летний бизнесмен находится под наблюдением врачей в медицинском центре в Лос-Анджелесе, сообщает издание Variety.
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13 марта сообщалось, что здание компании в городе Санта-Моника закрылось после того, как вирус был обнаружен у одного из сотрудников.
Как сообщал ранее УНИАН, среди знаменитых людей коронавирусом заразилась и актриса Ольга Куриленко.
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