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Глава компании Universal Music заразился коронавирусом

16:50, 16 марта 2020
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Глава Universal Music Лучиан Грейндж находится под наблюдением врачей / Фото: Courtesy of Umg

В настоящее время 60-летний бизнесмен находится под наблюдением врачей в медицинском центре в Лос-Анджелесе, сообщает издание Variety.

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13 марта сообщалось, что здание компании в городе Санта-Моника закрылось после того, как вирус был обнаружен у одного из сотрудников.

Как сообщал ранее УНИАН, среди знаменитых людей коронавирусом заразилась и актриса Ольга Куриленко.

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Теги: #США#коронавирус