Глава компании Universal Music заразился коронавирусом

Здание компании в городе Санта-Моника закрылось после того, как вирус обнаружили у одного из сотрудников.

Глава крупнейшей в мире звукозаписывающей компании Universal Music Лучиан Грейндж заразился коронавирусной инфекцией. В настоящее время 60-летний бизнесмен находится под наблюдением врачей в медицинском центре в Лос-Анджелесе, сообщает издание Variety. Читайте такжеВ США полиция попросила преступников "приостановить преступления" в связи с коронавирусом 13 марта сообщалось, что здание компании в городе Санта-Моника закрылось после того, как вирус был обнаружен у одного из сотрудников. Как сообщал ранее УНИАН, среди знаменитых людей коронавирусом заразилась и актриса Ольга Куриленко.

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