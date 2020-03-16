Лобода в бикини показала "ноги от ушей" (фото)

На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в крохотном купальнике.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги.

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На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в крохотном купальнике, который демонстрирует длинные ножки своей обладательницы.

В комментариях под снимком Лобода рассказала, чем занимается в свободное время. Например, слушает лекции.