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Лобода в бикини показала "ноги от ушей" (фото)

12:07, 16 марта 2020
Звезды
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instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в крохотном купальнике, который демонстрирует длинные ножки своей обладательницы.

В комментариях под снимком Лобода рассказала, чем занимается в свободное время. Например, слушает лекции.

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Теги: #певица#Светлана Лобода#Лобода