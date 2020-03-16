Лобода в бикини показала "ноги от ушей" (фото)
12:07, 16 марта 2020Звезды
284 0
На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в крохотном купальнике.
instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась новым фото, на котором продемонстрировала свои бесконечно длинные ноги.
Читайте такжеТина Кароль засветила грудь в платье с очень откровенным декольте (фото)
На своей странице в Instagram артистка разместила снимок, на котором позирует в крохотном купальнике, который демонстрирует длинные ножки своей обладательницы.
В комментариях под снимком Лобода рассказала, чем занимается в свободное время. Например, слушает лекции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter