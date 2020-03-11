"Им не грустно": дочь Спилберга рассказала, как в семье приняли ее уход в порно (фото)

По ее словам, родители не смущены ее выбором.

24-летняя дочь голливудского кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла заявила, что ее родители были готовы к ее карьере в порно.

Читайте такжеУшедшую в порно дочь Спилберга задержала полицияСоответствующее заявление она сделала в интервью изданию The Sun.

По ее словам, они не смущены ее выбором, поскольку ожидали, что именно порно станет ее профессией.

«Искусство табу. Они всегда знали, что я немного неврастенична… Так что, это отчасти похоже на некоторое облегчение. Как будто они готовились к тому, чтобы узнать об этом. И им не грустно… И люди не должны их жалеть. Никто здесь не является жертвой».

Ранее УНИАН сообщал, что в феврале 2020 года Микаэлла Спилберг заявила о начале карьеры порноактрисы.

Американский режиссер Стивен Спилберг является отцом семерых детей, трое из которых приемные. Микаэлу Спилберг удочерил сразу после ее рождения в 1996 году.