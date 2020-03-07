"Мама поправится": дочь онкобольной Заворотнюк сделала эмоциональное и обнадеживающее заявление

Анна Заворотнюк-Стрюкова трогательно поблагодарила всех за поддержку в период тяжелого стресса.

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и обнадеживающе высказалась о состоянии здоровья своей матери.

Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Instagram.

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Так, в соцсети Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала пост со своей фотографией, на которой она изображена улыбающейся, держа в руке желтый тюльпан.

В заметке дочь "прекрасной няни" поблагодарила всех за любовь и поддержку "в самый сложный период своей жизни". Девушка рассказала о тяжелом стрессе, отметив, что родные и близкие помогают ей "в поисках своей точки опоры".

В то же время Анна Заворотнюк выразила надежду, что ее мама поправится.

"Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", – подчеркнула дочь Заворотнюк.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк-Стрюкова похвасталась поездкой в Рим.