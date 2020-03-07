"Мама поправится": дочь онкобольной Заворотнюк сделала эмоциональное и обнадеживающее заявление
Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и обнадеживающе высказалась о состоянии здоровья своей матери.
Соответствующее сообщение она разместила на своей странице в Instagram.
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Так, в соцсети Анна Заворотнюк-Стрюкова опубликовала пост со своей фотографией, на которой она изображена улыбающейся, держа в руке желтый тюльпан.
В заметке дочь "прекрасной няни" поблагодарила всех за любовь и поддержку "в самый сложный период своей жизни". Девушка рассказала о тяжелом стрессе, отметив, что родные и близкие помогают ей "в поисках своей точки опоры".
В то же время Анна Заворотнюк выразила надежду, что ее мама поправится.
"Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", – подчеркнула дочь Заворотнюк.
Хочу посвятит этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех🙏🏻 и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье
Напомним, ранее Анна Заворотнюк-Стрюкова похвасталась поездкой в Рим.