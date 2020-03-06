Звезды "Назад в будущее" показали, как выглядят спустя 35 лет после выхода фильма (фото)

Фильму "Назад в будущее" в этом году исполняется 35 лет, а его главных актерам - 82 и 59 соответственно.

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