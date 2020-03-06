Звезды "Назад в будущее" показали, как выглядят спустя 35 лет после выхода фильма (фото)
13:19, 06 марта 2020Звезды
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Фильму "Назад в будущее" в этом году исполняется 35 лет, а его главных актерам - 82 и 59 соответственно.
Актерам в этом году исполнится 82 и 59 соответственно / Instagram Кристофер Ллойд
Актер Кристофер Ллойд опубликовал совместное фото со своим коллегой по фильму "Назад в будущее" Майклом Джей Фоксом.
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Снимок размещен на странице Ллойда в Instagram.
Отметим, что фильму "Назад в будущее" в этом году исполняется 35 лет, а его главных актерам - 82 и 59 соответственно. Картина вышла на экраны в июле 1985-го года.
Как сообщал УНИАН, опубликован финальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду".
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