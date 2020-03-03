Евровидение 2020: фрик-группу Little Big покинул менеджер

По словам Андрея Орехова, их пути разошлись.

Пиар-менеджер и директор по развитию Little Big Андрей Орехов покинул группу после новостей об участии коллектива в Евровидении.

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Позже в беседе с Telegram-каналом «Антиглянец» менеджер пояснил, что его представления о том, чем он хочет заниматься, разошлись с путем участников. При этом он отметил, что испытывает чувство гордости и радости за коллег, которые представят Россию на международном конкурсе.

«Я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», – заявил Орехов.

Ранее УНИАН сообщал, что Little Big выступят от России на Евровидении 2020 года, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.