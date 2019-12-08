Тейлор Свифт, Канье Уэст, Metallica: названы самые высокооплачиваемые музыканты 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт за год заработала 185 миллионов долларов.

Издание Forbes опубликовало список из 40 самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года. Первую тройку составляют певица Тейлор Свифт, рэпер Канье Уэст и музыкант Эд Ширан.

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Отмечается, что Тейлор Свифт за год заработала 185 миллионов долларов. Этому поспособствовал новый контракт на запись и успешный тур Reputation Stadium. Отмечается, что Свифт заняла первую строчку рейтинга второй раз за пять лет.

Канье Уэст занял второе место, заработав за год 150 миллионов долларов. В частности, благодаря росту продаж кроссовок его бренда Yeezy.

На третьем месте – британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов), на четвертом – знаменитая рок-группа The Eagles (100 миллионов).

Пятое место занял культовый британский музыкант Элтон Джон (84 миллиона). Шестое место у пары – репера Jay-Z и певицы Бейонсе (81 миллион).

Седьмое место у репера Дрейка (75 миллионов), восьмое – у репера Шона Комбса (Diddy). Замыкает первую десятку рейтинга легендарная металл-группа Metallica (68,5 миллионов).

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