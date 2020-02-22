Евровидение 2020: в Украине прошел финал Нацотбора (видео)

За право представлять Украину на Евровидении 2020 боролись шесть артистов.

В Украине прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020 года.

Нацотбор на Евровидение

УНИАН внимательно следил за событием. Текстовая трансляция:

И уже стало известно, кто будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах.

Согласно правилам украинского отбора, каждая песня оценивается членами жюри и зрителями в ходе интернет - и СМС-голосования. Однако голоса зрителей являются приоритетными. Поэтому, если какие-то участники в итоге получат одинаковое количество баллов, именно голоса зрителей будут определяющими.

Артисты-финалисты украинского отбора 2020

За право представлять страну на песенном конкурсе в финале соревновались шесть участников, которые определились по результатам полуфиналов. На сцену в субботу вышли такие конкурсанты: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение

Финал Национального отбора представителя Украины на Евровидение 2020 начнется в 19:00. Его будут транслировать в прямом эфире телеканалы UA:ПЕРВЫЙ и СТБ, которые совместно проводят Нацотбор с 2016 года.

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Наблюдать за отбором на Евровидение 2020 также есть возможность онлайн – каналы будут вести трансляцию на Youtube. Посмотреть его онлайн можно на сайте УНИАН.

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение в этом году стартует 12 мая в нидерландском городе Роттердам. Именно в этот день пройдет первый полуфинал, а 14 мая – второй полуфинал. И уже 16 мая состоится гранд-финал и станет известно имя победителя Евровидения-2020.