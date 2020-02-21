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"Красотка!": похудевшая MARUV восхитила фанатов (фото)

15:33, 21 февраля 2020
Звезды
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Instagram MARUV

Украинская певица MARUV, которая любит баловать поклонников откровенными кадрами и удивлять необычным стилем, поделилась с поклонниками новыми фото.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

Instagram MARUV
Instagram MARUV

Читайте такжеУлыбчивый и посвежевший: 56-летний Джонни Депп удивил моложавым видом на Берлинале (фото)Певица поделилась с фанатами новостью, что у нее появилась собственная гардеробная. По такому случаю звезда сфотографировалась прямо там. На первый план MARUV выставила свои длинные ноги, которые выглядят очень худыми. 

"Такие ножки худенькие. Класс", "Красотка!", "Ай, прелесть!", "Вы мне напоминаете на фото Алису в стране чудес", - написали певице в комментариях. 

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Теги: #певица#MARUV