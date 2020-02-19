"Порно-кастинг?": Леся Никитюк засветила голое тело в халате в пикантной позе (фото)

Звезда отметила, что сегодня у нее шальное настроение.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым фото из Берлина.

Снимок она разместила на странице в Instagram.

На нем Никитюк сидит в кресле у окна за завтраком. В одной руке у нее чашка кофе, в другой - немецкая колбаска. Накинув на себя халат, телеведущая продемонстрировала подписчикам свои длинные ноги и часть декольте.

"Угадайте что у меня в руках?! Следите за этим постом, я буду постоянно корректировать ... у меня сегодня шальное настроение", - написала она.

Новое фото звезды ее поклонники оценили. "Ты там не устала, давай помогу?", "Красопета", "Сосиска и кофе", "Поздний завтрак? Ранний обед? Или просто плотный завтрак по-мужски", "Роскошное фото", "Порно кастинг?", "Шальная красотка", - написали комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк раскрыла объём своей груди, а также другие параметры фигуры.