Звезда "Хоббита" признался, что порол детей и называл их мелкими подонками
16:10, 18 февраля 2020Звезды
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По словам актера, он не гордится своими поступками, но все равно поступил бы так снова.
Актер отметил, что не гордится тем, что делал / okino.ua
Британский актер Мартин Фриман признался, что бил и оскорблял своих детей.
Об этом сообщает издание The Times.
Читайте такжеАктера Моргана Фримена обвинили в сексуальных отношениях с внучкойАртист рассказал, что порол 14-летнего сына Джо и 11-летнюю дочь Грейс, когда они были младше. Кроме того, он несколько раз называл их мелкими подонками.
«Я знаю, что не должен был этого делать», – поделился Фриман.
Он отметил, что не гордится своими поступками, однако добавил, что поступил бы так снова.
Как известно, актер получил наибольшую известность благодаря роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок». Также он снимался во франшизе «Хоббит».
Ранее УНИАН сообщал, как звезда «Мстителей» обвинил бывшую жену в попытке его унизить.
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