Звезда "Хоббита" признался, что порол детей и называл их мелкими подонками

По словам актера, он не гордится своими поступками, но все равно поступил бы так снова.

Британский актер Мартин Фриман признался, что бил и оскорблял своих детей.

Об этом сообщает издание The Times.

Читайте такжеАктера Моргана Фримена обвинили в сексуальных отношениях с внучкойАртист рассказал, что порол 14-летнего сына Джо и 11-летнюю дочь Грейс, когда они были младше. Кроме того, он несколько раз называл их мелкими подонками.

«Я знаю, что не должен был этого делать», – поделился Фриман.

Он отметил, что не гордится своими поступками, однако добавил, что поступил бы так снова.

Как известно, актер получил наибольшую известность благодаря роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок». Также он снимался во франшизе «Хоббит».

Ранее УНИАН сообщал, как звезда «Мстителей» обвинил бывшую жену в попытке его унизить.