"Хорошая работа, детка": 50-летняя Дженнифер Лопес покорила сеть фото в бикини

Менее чем за сутки селфи актрисы набрало больше 7 миллионов лайков.

50-летняя американская актриса Дженнифер Лопес покорила поклонников своей новой фотографией.

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Фотографию актриса опубликовала на своей странице в Facebook.

На нем Лопес позирует перед зеркалом в белом бикини.

Своей любовью к спорту и здоровому образу жизни, упорной и регулярной работе над собой Джей Ло доказала, что и в 50 лет можно выглядеть просто восхитительно.

Менее чем за сутки селфи актрисы набрало больше 7 миллионов лайков.

Поклонники актрисы были просто в восторге:

«Хорошая работа, детка, ты всегда работаешь так усердно, чтобы получить то, что ты хочешь», «Серьезно, как это ей 50 лет?!», «Ты самая сексуальная девушка на планете», «Я не могу поверить, что тебе 50», «Идеальное тело».

Как сообщал УНИАН, популярная певица и актриса Дженнифер Лопес, которая на днях получила почетное звание "Человек года" и снялась в пикантной фотосессии для декабрьского GQ, в интервью изданию рассказала, что ее просили скрывать возраст ради сохранения карьеры.