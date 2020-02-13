Анна Седокова ошарашила сеть огромной грудью в откровенном платье (фото)

Седокова пришла в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее внушительного размера грудь.

Украинская певица Анна Седокова, давно живущая и работающая в России пришла на вечеринку по случаю публикации ежегодного рейтинга журнала GQ "100 самых стильных" в Москве.

Снимки с вечера опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

Седокова пришла в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее внушительного размера грудь. Ее 27-летний возлюбленный спортсмен Янис Тимма страстно целовал певицу во время съемки фотографами.

"Молочная Аннушка краше всех", - прокомментировал канал снимки Седоковой.

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