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Анна Седокова ошарашила сеть огромной грудью в откровенном платье (фото)

11:22, 13 февраля 2020
Звезды
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Ее 27-летний возлюбленный спортсмен Янис Тимма страстно целовал певицу во время съемки фотографами / "Сплетник.ру"

Украинская певица Анна Седокова, давно живущая и работающая в России пришла на вечеринку по случаю публикации ежегодного рейтинга журнала GQ "100 самых стильных" в Москве.

"НеМалахов"

Снимки с вечера опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".

Седокова пришла в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее внушительного размера грудь. Ее 27-летний возлюбленный спортсмен Янис Тимма страстно целовал певицу во время съемки фотографами.

"Молочная Аннушка краше всех", - прокомментировал канал снимки Седоковой.

"НеМалахов"

Как сообщал УНИАН, ведущий "Орла и решки" сменил имидж.

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Теги: #певица#Анна Седокова