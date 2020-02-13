Анна Седокова ошарашила сеть огромной грудью в откровенном платье (фото)
11:22, 13 февраля 2020Звезды
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Седокова пришла в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее внушительного размера грудь.
Ее 27-летний возлюбленный спортсмен Янис Тимма страстно целовал певицу во время съемки фотографами / "Сплетник.ру"
Украинская певица Анна Седокова, давно живущая и работающая в России пришла на вечеринку по случаю публикации ежегодного рейтинга журнала GQ "100 самых стильных" в Москве.
"НеМалахов"
Снимки с вечера опубликовал Telegram-канал "НеМалахов".
Седокова пришла в черном облегающем платье с декольте, которое открывало ее внушительного размера грудь. Ее 27-летний возлюбленный спортсмен Янис Тимма страстно целовал певицу во время съемки фотографами.
"Молочная Аннушка краше всех", - прокомментировал канал снимки Седоковой.
"НеМалахов"
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