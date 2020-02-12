Лобода снялась для обложки российского журнала (фото)
17:50, 12 февраля 2020Звезды
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Она позировала в спортивных лосинах и коротком топе, а сверху накинула длинную белую шубу.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, снялась для обложки российского журнала Glamour.
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Снимком певица поделилась в своем Instagram.
Украинка позировала в спортивных лосинах и коротком топе, а сверху накинула длинную белую шубу. За час снимок собрал 15 тысяч лайков.
Как сообщал УНИАН, Лобода вся в черном напугала Instagram постаревшим видом.
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