Лобода снялась для обложки российского журнала (фото)

Она позировала в спортивных лосинах и коротком топе, а сверху накинула длинную белую шубу.

Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, снялась для обложки российского журнала Glamour. Читайте также"Пластиковое лицо": Ирину Билык раскритиковали в Instagram за чрезмерный фотошоп (фото) Снимком певица поделилась в своем Instagram. Украинка позировала в спортивных лосинах и коротком топе, а сверху накинула длинную белую шубу. За час снимок собрал 15 тысяч лайков. Как сообщал УНИАН, Лобода вся в черном напугала Instagram постаревшим видом.

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