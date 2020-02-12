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Лобода снялась для обложки российского журнала (фото)

17:50, 12 февраля 2020
Звезды
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Instagram Светлана Лобода

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Снимком певица поделилась в своем Instagram.

Украинка позировала в спортивных лосинах и коротком топе, а сверху накинула длинную белую шубу. За час снимок собрал 15 тысяч лайков. 

Как сообщал УНИАН, Лобода вся в черном напугала Instagram постаревшим видом.

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода