Во времена "Друзей": Мэттью Перри поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения трогательным фото в Instagram
11:18, 12 февраля 2020Звезды
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Перри выложил архивное фото, где они с Дженнифер еще совсем молоды.
Актрису поздравили коллеги, в том числе и по сериалу «Друзья» / Instagram Мэттью Перри
11 февраля голливудской актрисе, звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон исполнился 51 год.
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Актрису поздравили коллеги, в том числе и по сериалу «Друзья».
Не остался в стороне и недавно зарегистрировавшийся в инстаграме Мэттью Перри. Он тоже выложил архивное фото, где они с Дженнифер еще совсем молоды.
"С днем рождения, Дженни!", - написал актер.
Как сообщал УНИАН, Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram.
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