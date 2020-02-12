Во времена "Друзей": Мэттью Перри поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения трогательным фото в Instagram

Перри выложил архивное фото, где они с Дженнифер еще совсем молоды.

11 февраля голливудской актрисе, звезде сериала «Друзья» Дженнифер Энистон исполнился 51 год. Читайте также"Не чувствую почву под ногами": больная раком Шэннен Доэрти обратилась к поклонникам Актрису поздравили коллеги, в том числе и по сериалу «Друзья». Не остался в стороне и недавно зарегистрировавшийся в инстаграме Мэттью Перри. Он тоже выложил архивное фото, где они с Дженнифер еще совсем молоды. "С днем рождения, Дженни!", - написал актер. Как сообщал УНИАН, Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram.

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