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Во времена "Друзей": Мэттью Перри поздравил Дженнифер Энистон с днем рождения трогательным фото в Instagram

11:18, 12 февраля 2020
Звезды
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Актрису поздравили коллеги, в том числе и по сериалу «Друзья» / Instagram Мэттью Перри

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Актрису поздравили коллеги, в том числе и по сериалу «Друзья».

Не остался в стороне и недавно зарегистрировавшийся в инстаграме Мэттью Перри. Он тоже выложил архивное фото, где они с Дженнифер еще совсем молоды.

"С днем рождения, Дженни!", - написал актер.

Как сообщал УНИАН, Мэттью Перри зарегистрировался в Instagram.

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Теги: #Дженнифер Энистон#мэттью перри