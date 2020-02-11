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"Глазки светятся!": Тина Кароль очаровала Instagram нежным фото

11:17, 11 февраля 2020
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Кароль сфотографировалась крупным планом / Instagram Тина Кароль

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Снимок она опубликовала в своем Instagram.

Кароль сфотографировалась крупным планом. На лице у певицы нежный макияж в розовых тонах, который придает ей более молодой и свежий вид.

Поклонники в комментариях восхитились внешностью Кароль: "Глазки светятся!", "Счастливая такая", "Превосходная", "Царица", "Мне кажется или в этих глазах можно утонуть..?".

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Теги: #певица#Тина Кароль