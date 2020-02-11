"Глазки светятся!": Тина Кароль очаровала Instagram нежным фото
11:17, 11 февраля 2020Звезды
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На лице у певицы нежный макияж в розовых тонах, который придает ей более молодой и свежий вид.
Кароль сфотографировалась крупным планом / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль снялась в новой эффектной фотосессии. Девушка показала свое лицо крупным планом.
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Снимок она опубликовала в своем Instagram.
Кароль сфотографировалась крупным планом. На лице у певицы нежный макияж в розовых тонах, который придает ей более молодой и свежий вид.
Поклонники в комментариях восхитились внешностью Кароль: "Глазки светятся!", "Счастливая такая", "Превосходная", "Царица", "Мне кажется или в этих глазах можно утонуть..?".
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