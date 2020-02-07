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"Демоническая красотка": Лола из "Школы" произвела фурор фото в бюстгальтере

17:15, 07 февраля 2020
Звезды
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Актриса Лиза Василенко со своим коллегой по сериалу / фото из сериала "Школа"

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Новое фото из Куала-Лумпур (Малайзия) актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Поклонникам актрисы Елизаветы Василенко больше всего понравилось глаза девушки, а также сочетание красного бюстгальтера, красной помады и розы.

«Необыкновенная», «Красивая», «Прекрасная», «Твоя красота меня завораживает», «Моя куколка», «Демоническая красотка», «Красные розы, ах эти чёртовы красные розы», «Красная роза», «Это законно быть такой красивой? Красный тебе к лицу», - комментировали поклонники актрисы.

Фото: Instagram/elizabethvasilenko

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, на днях актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников новой фотографией в необычном платье. Подписчики сравнили ее стиль на фото со стилем известной украинской певицы Тины Кароль.

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