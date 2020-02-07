"Демоническая красотка": Лола из "Школы" произвела фурор фото в бюстгальтере

Поклонники актрисы Елизаветы Василенко больше всего оценили сочетание красного бюстгальтера, красной помады и розы за ее ухом.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинскому сериалу «Школа», произвела фурор новым сексуальным фото.

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Новое фото из Куала-Лумпур (Малайзия) актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

Поклонникам актрисы Елизаветы Василенко больше всего понравилось глаза девушки, а также сочетание красного бюстгальтера, красной помады и розы.

«Необыкновенная», «Красивая», «Прекрасная», «Твоя красота меня завораживает», «Моя куколка», «Демоническая красотка», «Красные розы, ах эти чёртовы красные розы», «Красная роза», «Это законно быть такой красивой? Красный тебе к лицу», - комментировали поклонники актрисы.

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, на днях актриса Елизавета Василенко порадовала поклонников новой фотографией в необычном платье. Подписчики сравнили ее стиль на фото со стилем известной украинской певицы Тины Кароль.