Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер знаком зрителям своими ролями в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Дорожный патруль" и других.

В ночь на 5 февраля, стало известно о смерти актера Дмитрия Бульбы, который знаком зрителям своими ролями в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Дорожный патруль" и других.

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О смерти артиста рассказала пресс-служба Санкт-Петербургского театра "Мастерская".

"Не стало уникального артиста и последнего русского трагика Дмитрия Бульбы... Бессребреника и пилигрима, живущего в бесконечном поиске, в разладе с самими собой и окружающим миром,... живого, чувственного и бескорыстного. Таким был Дмитрий Бульба. Светлая память", - говорится в сообщении театра.

Последним проектом Бульбы стал сериал "Шеф. Игра на повышения", который вышел в 2017 году.