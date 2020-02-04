Тина Кароль без бюстгальтера сверкнула роскошной грудью (фото)
12:26, 04 февраля 2020Звезды
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Певица снялась в расстегнутом черном пиджаке, под который не надела бюстгальтер.
На губы певица нанесла ярко-красную помаду / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль любит радовать поклонников чувственными фото. Певица порой демонстрирует пикантные части своего тела.
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Снимок размещен на ее странице в Instagram.
Певица снялась в расстегнутом черном пиджаке, под который не надела бюстгальтер. В декольте виднеется ее грудь. На губы певица нанесла ярко-красную помаду.
"Какая изящность и элегантность!", "Шикарная", - похвалили певицу подписчики.
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