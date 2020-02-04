Тина Кароль без бюстгальтера сверкнула роскошной грудью (фото)

Певица снялась в расстегнутом черном пиджаке, под который не надела бюстгальтер.

Украинская певица Тина Кароль любит радовать поклонников чувственными фото. Певица порой демонстрирует пикантные части своего тела. Читайте также"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп Снимок размещен на ее странице в Instagram. Певица снялась в расстегнутом черном пиджаке, под который не надела бюстгальтер. В декольте виднеется ее грудь. На губы певица нанесла ярко-красную помаду. "Какая изящность и элегантность!", "Шикарная", - похвалили певицу подписчики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter