цей матеріал доступний українською

Тина Кароль без бюстгальтера сверкнула роскошной грудью (фото)

12:26, 04 февраля 2020
Звезды
858 0
На губы певица нанесла ярко-красную помаду / Instagram Тина Кароль

Читайте также"Какой ужас!": Настю Каменских распекли в сети за фотошоп

Снимок размещен на ее странице в Instagram.

Певица снялась в расстегнутом черном пиджаке, под который не надела бюстгальтер. В декольте виднеется ее грудь. На губы певица нанесла ярко-красную помаду. 

"Какая изящность и элегантность!", "Шикарная", - похвалили певицу подписчики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Тина Кароль