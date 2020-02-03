Голливудская актриса Милла Йовович родила третьего ребенка (фото)
09:14, 03 февраля 2020Звезды
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На фото актриса держит новорожденную малышку на руках, а муж Йовович нежно обнимает ее и дочек.
Милла Йовович стала мамой в третий раз / Instagram
Милла Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Девочку назвали необычным именем – Озиан. Сразу после родов в палату к Милле пришла вся ее семья: муж, режиссер Пол Андерсон и две старших дочери - 12-летняя Эва и 4-летняя Дэшиел.
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На фото актриса держит новорожденную малышку на руках, а муж Йовович нежно обнимает ее и дочек. Младшие девочки радуются, что у них появилась младшая сестренка.
Как сообщал УНИАН, Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка - папарацци "поймали" теннисистку с животиком.
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