Голливудская актриса Милла Йовович родила третьего ребенка (фото)

На фото актриса держит новорожденную малышку на руках, а муж Йовович нежно обнимает ее и дочек.

Милла Йовович стала мамой в третий раз: актриса родила дочку. Девочку назвали необычным именем – Озиан. Сразу после родов в палату к Милле пришла вся ее семья: муж, режиссер Пол Андерсон и две старших дочери - 12-летняя Эва и 4-летняя Дэшиел.

Читайте такжеЗвезда "Сплетницы" станет мамой во второй раз - папарации "подловили" ее с животиком (фото)

На фото актриса держит новорожденную малышку на руках, а муж Йовович нежно обнимает ее и дочек. Младшие девочки радуются, что у них появилась младшая сестренка.

Как сообщал УНИАН, Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка - папарацци "поймали" теннисистку с животиком.