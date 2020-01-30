Тодоренко показала в Instagram нежное фото в объятиях мужа и маленького сына

На фото Тодоренко и малыш смотрят в камеру, а Топалов с любовью глядит на сына.

Популярная телеведущая и экс-звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко в очередной раз покорила сеть снимком семейной идиллии с мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Майком.

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На своей странице в Instagram Регина поделилась нежным черно-белым кадром с семьей, сделанным в рамках недавней семейной фотосессии для одного из журналов.

На фото Тодоренко и малыш смотрят в камеру, а Топалов с любовью – на сына.

Как сообщал УНИАН, другая участница шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк публиковала новое сексуальное фото с отдыха на море в ОАЭ.