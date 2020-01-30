Тодоренко показала в Instagram нежное фото в объятиях мужа и маленького сына
18:05, 30 января 2020Звезды
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На фото Тодоренко и малыш смотрят в камеру, а Топалов с любовью глядит на сына.
Фото было сделано в рамках фотосессии для одного из журналов / instagram.com/reginatodorenko
Популярная телеведущая и экс-звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко в очередной раз покорила сеть снимком семейной идиллии с мужем Владом Топаловым и маленьким сыном Майком.
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На своей странице в Instagram Регина поделилась нежным черно-белым кадром с семьей, сделанным в рамках недавней семейной фотосессии для одного из журналов.
На фото Тодоренко и малыш смотрят в камеру, а Топалов с любовью – на сына.
Как сообщал УНИАН, другая участница шоу "Орел и Решка" Леся Никитюк публиковала новое сексуальное фото с отдыха на море в ОАЭ.
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