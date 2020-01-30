Умерла звезда сериала "Санта Барбара" Мардж Дюсей

Актриса скончалась 28 января во сне.

Мардж Дюсей, хорошо знакомая зрителям по сериалам "Санта Барбара", "Дни нашей жизни", "Все мои дети" скончалась во вторник, 28 января, во сне. О смерти актрисы сообщила ее падчерица Элизабет Перин.

Читайте такжеИзвестная DJ совершила самоубийство из-за неудавшейся любви

"Мне очень грустно сообщать такую новость, но моя мачеха Мардж мирно скончалась вчера утром во сне, — написала она в facebook, — Она была настоящей женщиной и прожила замечательную жизнь. Ее очень любили, и по ней будут очень скучать", — сообщает НВ со ссылкой на People.

Как сообщается, за свою актерскую карьеру, которую Мардж Дюсей начала в 1967 году с фильма "Пикник у моря", она сыграла в семидесяти телешоу и мыльных операх. Чаще всего ей доставались роли отрицательных персонажей. В 1995 году она была номинирована на дневную премию Эмми за Лучшую женскую роль в драматическом сериале.

В сериале "Санта Барбара" Мадрж Дюсей снялась в 83 эпизодах (1987 — 1988) и исполнила роль Памелы Кепвелл Конрад, первой жены Си Си Кепвелла.