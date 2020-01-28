Номинанты на Оскар-2020 предстали на традиционном общем снимке

Традиционное вручение статуэток состоится в ночь на 10 февраля.

В Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton состоялся ежегодный торжественный ланч оскаровских номинантов.

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Прием организовала Американская академия кинематографических искусств и наук, передает 112.ua.

Актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и композиторы собираются в неформальной обстановке, чтобы пообщаться с коллегами и друзьями. Во время мероприятия претенденты на главную кинонаграду делают традиционный общий портрет.

В этом году ланч посетили Квентин Тарантино, Грета Гервиг, Сэм Мендес, Флоренс Пью, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Пон Джун-хо и другие претенденты на Оскар-2020.

Встречу начали с минуты молчания в память о погибшем Коби Брайанте. Брайант известен не только своими спортивными достижениями, но и тем, что он получил "Оскар" за лучший анимационный фильм "Дорогой баскетбол", снятый по его сценарию.