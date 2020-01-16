"Помолодела!": Каменских в белом платье потрясла сеть цветущим видом (фото)
20:57, 16 января 2020Звезды
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Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике.
Известная певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике, где она находится вместе со своим мужем. Соответствующими снимками она поделилась в Instagram.
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Певица запостила снимок в красивом белом платье.
"Давайте вдохновлять! Давайте быть стимулом для окружающих. Своей улыбкой от сердца, любовью, радостью и примером мы можем вдохновлять близких и друзей на свершение высот и на позитивные изменения в жизни", - написала она под фото.
"Какая же воздушная", - "Помолодела!", "Прямо сияешь красотой", - написали в комментариях поклонники.
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