Спортивная Настя Каменских показалась в мини-шортах (фото)

Артистка рассказала, что спорт - неотъемлемая часть ее жизни.

Для украинской певицы Насти Каменских отдых - не повод пропускать тренировки. А доказательство этому - новые фото артистки.

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимки, на которых позирует в спортивном "луке". Звезда предстала в коротких фиолетовых шортах, топе и оранжевых кроссовках.

"Спорт - уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки - это 100% гарантия чудесного настроения на весь день! А спорт на отдыхе, на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике - это вообще", - написала Каменских.

Ранее солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «засветила» ягодицы на снимке с отдыха.