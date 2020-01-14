Леся Никитюк показала лицо без макияжа (фото)

В кадре Леся предстала в теплом мини-платье.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк без стеснения показывает поклонникам, как выглядит без макияжа.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором позирует с легкой улыбкой на лице и совсем без макияжа. Зато ее волосы идеально уложены. В кадре Леся предстала в теплом мини-платье.

"Сегодня я спала 8 часов, дальше были процедуры для лица, массаж, укладка... Вышла я такая "телочками", а на дворе 3 часа дня... И я подумала... Это же если так каждый день, то дети от голода умрут, а мужчина разведется. И как те женщины все успевают", - недоумевает Никитюк. Свой пост она сопроводила хештегом "no makeup".

Ранее известная 70-летняя певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новой фотографии, опубликованной на ее странице в Instagram.