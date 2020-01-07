Леся Никитюк позировала на камеру в облегающей одежде (фото)
16:44, 07 января 2020Звезды
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В кадре Никитюк распустила белые волнистые волосы.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram поздравила подписчиков с Рождеством Христовым.
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Свой пост телезвезда сопроводила фото, на котором позирует в необычном "луке" - черной водолазке с надписью "Ѕамашила" и черных обтягивающих лосинах.
В кадре Никитюк распустила белые волнистые волосы и предстала с ярким макияжем.
"С Рождеством Христовым. Празднование в сторис", - написала Леся.
Ранее известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством и сопроводила пост в Instagram ужасным фото.
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