Леся Никитюк позировала на камеру в облегающей одежде (фото)

В кадре Никитюк распустила белые волнистые волосы.

Известная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram поздравила подписчиков с Рождеством Христовым.

Читайте также"Так изуродовать свой рот": Ани Лорак шокировала новым фото

Свой пост телезвезда сопроводила фото, на котором позирует в необычном "луке" - черной водолазке с надписью "Ѕамашила" и черных обтягивающих лосинах.

В кадре Никитюк распустила белые волнистые волосы и предстала с ярким макияжем.

"С Рождеством Христовым. Празднование в сторис", - написала Леся.

Ранее известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством и сопроводила пост в Instagram ужасным фото.