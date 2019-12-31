Вера Брежнева показала лицо без макияжа (фото)

Поклонники звезды в восторге от снимка певицы.

В Instagram популярной украинской певицы Веры Брежневой, выступающей в России, появилось новое фото, на котором она продемонстрировала естественную красоту.

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Артистка решила поделиться впечатлениями о том, каким для нее был 2019-й год. В кадре поп-звезда предстала с распущенными волосами и минимумом макияжа - она слегка подкрасила губы и глаза. Несмотря на это, 37-летняя красотка выглядит прекрасно.

"Обалденный и продуктивный год был у меня! По всем фронтам! Итоги лень писать, да и я просто наслаждаюсь его результатами! Пусть 2020-й будет ещё лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем!) Чего вы себе желаете больше всего?", - написала исполнительница.

Поклонники певицы отметили, что без косметики она выглядит гораздо моложе: "Это какого года фотка?", "Вера, вы безумно красивая без мейка", "И снова 14 лет".

Ранее певица Светлана Лобода, которая переехала и работает в РФ, полностью оголилась для нового видео.