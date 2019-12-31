Светлана Лобода полностью разделась и оседлала коня (фото, видео)
09:14, 31 декабря 2019Звезды
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На видео артистка оседлала лошадь без одежды.
Полностью голая Лобода
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая переехала и работает в РФ, полностью оголилась для нового видео.
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Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой подарок вам к Новому году!", – подписала она кадры.
В ролике запечатлено, как Лобода сначала оседлала лошадь в голубом мини-платье и накидке под свою новую песню "Мира мало". А затем она и вовсе предстала без одежды.
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