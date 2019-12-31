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Светлана Лобода полностью разделась и оседлала коня (фото, видео)

09:14, 31 декабря 2019
Звезды
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Полностью голая Лобода

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Соответствующие кадры артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Мой подарок вам к Новому году!", – подписала она кадры.

В ролике запечатлено, как Лобода сначала оседлала лошадь в голубом мини-платье и накидке под свою новую песню "Мира мало". А затем она и вовсе предстала без одежды. 

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете. На нем она позирует в крохотном бикини.

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Теги: #фото#Светлана Лобода