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Супермодель Ирина Шейк снялась топлес (фото)

18:19, 27 декабря 2019
Звезды
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Шейк показала горячее фото / Instagram Ирина Шейк

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Снимок 33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии Шейк позирует стоя на коленях на пляже. Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а второй держится за тонкую полоску белых трусиков бикини.

На ее запястье золотой браслет, волосы распущены и небрежно уложены, на лице - макияж в нюдовых оттенках.

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое вульгарное фото - она села на шпагат без белья.

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Теги: #фото