Супермодель Ирина Шейк снялась топлес (фото)

Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой.

Известная супермодель и актриса Ирина Шейк показала фото топлес.

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Снимок 33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии Шейк позирует стоя на коленях на пляже. Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а второй держится за тонкую полоску белых трусиков бикини.

На ее запястье золотой браслет, волосы распущены и небрежно уложены, на лице - макияж в нюдовых оттенках.

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