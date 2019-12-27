Супермодель Ирина Шейк снялась топлес (фото)
18:19, 27 декабря 2019Звезды
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Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой.
Шейк показала горячее фото / Instagram Ирина Шейк
Известная супермодель и актриса Ирина Шейк показала фото топлес.
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Снимок 33-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На фотографии Шейк позирует стоя на коленях на пляже. Супермодель прикрывает обнаженную грудь одной рукой, а второй держится за тонкую полоску белых трусиков бикини.
На ее запястье золотой браслет, волосы распущены и небрежно уложены, на лице - макияж в нюдовых оттенках.
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