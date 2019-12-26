Лобода без бюстгальтера сфотографировалась с лошадью (фото)

Певица выбрала эффектный наряд: она позирует в белом пиджаке на голое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram я обожаю белый, чистый цвет😇 а ты ? Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 25 Дек 2019 в 11:09 PST

Светлана Лобода появилась на свежем фото в жакете на голое тело. Певица не стала надевать под него белье.

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Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram.

Певица выбрала эффектный наряд: она позирует в белом пиджаке на голое тело. Рядом со Светланой стоит белая лошадь.

"Я обожаю белый, чистый цвет. А ты?", - подписала она снимок.