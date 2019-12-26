Лобода без бюстгальтера сфотографировалась с лошадью (фото)
11:31, 26 декабря 2019Звезды
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Певица выбрала эффектный наряд: она позирует в белом пиджаке на голое тело.
я обожаю белый, чистый цвет😇 а ты ?
Светлана Лобода появилась на свежем фото в жакете на голое тело. Певица не стала надевать под него белье.
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Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram.
Певица выбрала эффектный наряд: она позирует в белом пиджаке на голое тело. Рядом со Светланой стоит белая лошадь.
"Я обожаю белый, чистый цвет. А ты?", - подписала она снимок.
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