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Лобода без бюстгальтера сфотографировалась с лошадью (фото)

11:31, 26 декабря 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Светлана Лобода появилась на свежем фото в жакете на голое тело. Певица не стала надевать под него белье.

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Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram. 

Певица выбрала эффектный наряд: она позирует в белом пиджаке на голое тело. Рядом со Светланой стоит белая лошадь. 

"Я обожаю белый, чистый цвет. А ты?", - подписала она снимок. 

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Теги: #Светлана Лобода#Лобода