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"Детей еще не было в планах": Галкин объяснил, зачем построил замок для Пугачевой (видео)

14:46, 24 декабря 2019
Звезды
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Известный российский шоумен, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин дал большое интервью журналистке Ирине Шихман.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале проекта "А поговорить?..". В ходе интервью супруг Примадонны рассказал о том, почему он решил построить замок в Подмосковье.

По словам Галкина, он просто влюбился в эти просторы. Он рассказал, что ему хотелось подняться над вековыми соснами.

"... Я построил дом, который максимально соответствует ландшафту... Чтобы подняться над соснами старыми, надо было построить что-то высокое. И я понял… здесь должен быть замок! Знаешь, сколько мне говорили, зачем такой большой дом… На вырост. Никаких еще детей не было в планах. Но я думал, будут же они когда-то. А сейчас, когда приезжает Кристина с семьей или мой брат у нас - все упаковано", - отметил российский шоумен.

Ранее в программе "А поговорить?.." Максим Галкин рассказал о своих первых гастрольных турах.

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Теги: #Пугачева#Галкин