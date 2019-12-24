"Все ходуном ходило. Крики, стоны": Галкин рассказал о курьезной ситуации на гастролях (видео)

Шоумен дал большое интервью, в котором рассказал и о смешных моментах в гастрольной деятельности.

Смотрите видео с 22:30

Известный российский комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин рассказал о своих первых гастрольных турах.

Он в эфире передачи "А поговорить?" рассказал, в какую курьезную ситуацию попал на гастролях в конце 1990-х. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

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"В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице "Октябрьская". Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминание связано с тем, что я поселился в этой гостинице и проснулся ночью, потому что за стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны", – рассказал Галкин.

По его словам, он не мог заснуть в таком шуме. Тогда, продолжил Галкин, он решил посмотреть телевизор, но и там перед его глазами возник "член на весь экран".

"Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки табуном по коридору с криками", – вспомнил шоумен.

Ранее телеведущий Максим Галкин показал трогательное семейное видео, на котором супруга и дети встречают его после гастролей.