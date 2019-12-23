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С синими волосами: MARUV неожиданно сменила имидж и показала себя без макияжа (фото)

15:54, 23 декабря 2019
Звезды
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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

Украинская певица MARUV кардинально сменила прическу и показала поклонникам, как выглядит без макияжа. 

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Соответствующие фото красотка опубликовала в Instagram.

Певица решила кардинально измениться и перекрасила волосы в ярко-синий цвет.

"Ну что, теперь я синяя. Вам нравится моя новая прическа?", - поинтересовалась у подписчиков звезда.

Мнения поклонников разошлись: кто-то остался в восторге от нового образа певицы; другие подчеркнули, что больше всего ей шел темный оттенок; а третьи отметили, что она красавица в любом виде.

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Теги: #певица#MARUV