С синими волосами: MARUV неожиданно сменила имидж и показала себя без макияжа (фото)

Певица решила кардинально измениться и перекрасила волосы в ярко-синий цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram So, now I’m blue 🤗 Do you like my new hairstyle by @rudyshyn_mykhailo ? Публикация от MARUV (@maruvofficial) 23 Дек 2019 в 4:17 PST

Украинская певица MARUV кардинально сменила прическу и показала поклонникам, как выглядит без макияжа.

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Соответствующие фото красотка опубликовала в Instagram.

Певица решила кардинально измениться и перекрасила волосы в ярко-синий цвет.

"Ну что, теперь я синяя. Вам нравится моя новая прическа?", - поинтересовалась у подписчиков звезда.

Мнения поклонников разошлись: кто-то остался в восторге от нового образа певицы; другие подчеркнули, что больше всего ей шел темный оттенок; а третьи отметили, что она красавица в любом виде.