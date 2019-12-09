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Дочь Мадонны в провокационном перфомансе голая целовалась с девушкой (видео 18+)

19:15, 09 декабря 2019
Звезды
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Все участники перфоманса разделись догола и целовались друг с другом / livestory.com.ua

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Отмечается, что в этом провокационном перфомансе 30 моделей разного пола и цвета кожи, дефилировали по подиуму, танцуя. Последней вышла на подиум дочь Мадонны Лурдес.

После этого участники шоу начали раздеваться догола и целоваться друг с другом. Лурдес Леон целовалась с девушкой. На моделях были только бежевые трусы и наклейки на груди.

Ранее УНИАН сообщал, как певица Мадонна показала, что регулярно принимает ледяную ванну и пьет собственную мочу.

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Теги: #Мадонна