Настя Каменских на радостях запрыгнула на Потапа, получив музыкальную премию (фото)
Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards, на которой она забралась на своего мужа Алексея Потапенко (Потапа).
Читайте также"Клубничка": Леся Никитюк появилась в ультракоротком платье (фото)
В кадре артистка предстала в черно-белом облегающей комбинезоне, она повисла на Потапе, одетом в яркий желтый костюм.
"Песня "Обіцяю" получила награду M1 Music Awards потому, что она искренняя. Это самая важная песня в моей жизни, это моя клятва тебе", - подписала фото Каменских.
Также в посте Настя написала теплые слова в адрес своего мужа, рассказав, что он стал для нее родственной душой.
Первым на пост отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердце.
Ранее украинская певица Тина Кароль удивила поклонников одним из самых смелых своих образов - в черном боди с прозрачными вставками.