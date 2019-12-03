Настя Каменских на радостях запрыгнула на Потапа, получив музыкальную премию (фото)

В кадре артистка предстала в черно-белом облегающей комбинезоне.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с церемонии награждения премии M1 Music Awards, на которой она забралась на своего мужа Алексея Потапенко (Потапа).

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В кадре артистка предстала в черно-белом облегающей комбинезоне, она повисла на Потапе, одетом в яркий желтый костюм.

"Песня "Обіцяю" получила награду M1 Music Awards потому, что она искренняя. Это самая важная песня в моей жизни, это моя клятва тебе", - подписала фото Каменских.

Также в посте Настя написала теплые слова в адрес своего мужа, рассказав, что он стал для нее родственной душой.

Первым на пост отреагировал Потап, оставив в комментариях смайлик-сердце.

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