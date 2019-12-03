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"Клубничка": Леся Никитюк появилась в ультракоротком платье (фото)

08:21, 03 декабря 2019
Звезды
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Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk

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Так, телезвезда опубликовала фото, на которых сидит на спинке дивана в ярко-розовом мини-платье и туфлях-лодочках. Такой ультракороткий наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Леси - длинные ноги и сочную грудь.

Дополнила кокетливый образ Никитюк собранными в хвост-мальвинку волосами и ярким макияжем.

По словам телеведущей, платье она шила сама: "Samaшила. Оцените платье от 1-10".

"Ляля", "Какие ножки", "Звезда", "Эх, какая сочная клубничка", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее Леся Никитюк показала снимок в купальнике в пайетки, демонстрируя красивую грудь и ножки.

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Теги: #фото#Леся Никитюк