"Клубничка": Леся Никитюк появилась в ультракоротком платье (фото)
08:21, 03 декабря 2019Звезды
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По словам телеведущей, платье она шила сама.
Никитюк продемонстрировала новый образ / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая Леся Никитюк взбудоражила своих подписчиков в Instagram серией соблазнительных снимков.
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Так, телезвезда опубликовала фото, на которых сидит на спинке дивана в ярко-розовом мини-платье и туфлях-лодочках. Такой ультракороткий наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Леси - длинные ноги и сочную грудь.
Дополнила кокетливый образ Никитюк собранными в хвост-мальвинку волосами и ярким макияжем.
По словам телеведущей, платье она шила сама: "Samaшила. Оцените платье от 1-10".
"Ляля", "Какие ножки", "Звезда", "Эх, какая сочная клубничка", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее Леся Никитюк показала снимок в купальнике в пайетки, демонстрируя красивую грудь и ножки.
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