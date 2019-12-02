Экс-"виагра" выложила откровенное фото в белье

Подписчики Седоковой отметили, что обладает шикарной фигурой.

Известная украинская певица, экс-участница золотого состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова неоднократно демонстрировала идеальную фигуру.

Читайте также"Ботокс!: "Ани Лорак похвасталась фото с женой пресс-секретаря Путина

В этот раз на своей странице в Instagram она снова "засветила" свои прелести в белье. Так, она показала фото, на котором позирует в бюстгальтере и трусиках, стоя у зеркала. Артистка продемонстрировала огромную грудь, подтянутый животик и тонкую талию.

Подписчики Седоковой отметили, что обладает шикарной фигурой. "Все, чего я хочу на Рождество, - это ты", - подписала поп-звезда пикантный кадр.

Ранее украинская певица Настя Каменских, она же NK, взбудоражила сеть новым ярким снимком.